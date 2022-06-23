GTA 6 может выйти в 2024 году? Что известно о сюжете новой части легендарной игры

Собрали главные слухи и детали.

Каким будет сюжет GTA 6?

Фанатский постер GTA 6. pdvg.it

По информации известного инсайдера Matheusvictorbr, в шестой части Grand Theft Auto можно будет играть за двух главных героев — это будут брат и сестра (двойняшки). Они были разлучены с детства из-за действий картеля, который убил их родителей в 2003 году. Трагическая сцена с родственниками произойдет предположительно в прологе игры в Бразилии.

Сюжетная одиночная кампания будет происходить в 2020-х годах. В конечном итоге брат встретится с сестрой, но они будут представлять противоборствующие стороны. Брат станет полицейским — агентом по борьбе с наркотиками, а сестра будет работать в картеле, продвигаясь по служебной лестнице, чтобы отомстить за смерть родителей.

Как утверждает источник, данная часть GTA станет первой игрой в истории видеоигр, которая настолько глубоко погрузит пользователя в мир картеля/военных действий. Сюжет игры будет развиваться в городах Carcer City, Vice City, Кубе и в некоторых местах Колумбии.

Отмечается, что новой GTA здания станут разрушаемыми. При этом в игровой процесс добавят большое количество современной военной техники.

Когда выйдет GTA 6?

Скриншот GTA 5.

Разработчики планируют выпустить GTA 6 в 2024 году. Об этом сообщает инсайдер Matheusvictorbr.

Отметим, что ранее Rockstar признала факт разработки GTA 6 4 февраля. Сейчас игра находится в активной фазе создания на ранних стадиях, поэтому точную дату выпуска пока не называют. Планы по выходу новой GTA могут измениться в любой момент.

Ранее в Сети утверждали, что первый трейлер GTA 6 должен был выйти 13 мая, но этого не случилось.

Что будет с GTA Online?

GTA Online. Rockstar

Отдельного режима мультиплеера не будет для GTA 6. Вместо этого Rockstar будет развивать существующую GTA Online, которая появилась вместе с GTA 5. В новом онлайне добавят карту города Либерти-Сити и около 20 радиостанций. Одна из них будет называться Carcer Soul FM.

Когда вышла последняя часть GTA?

GTA 5. Rockstar

Последняя часть Grand Theft Auto (GTA 5) вышла в сентябре 2013 года на ПК (Windows) и консолях — PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и Xbox 360. Сюжет пятой части происходит вокруг трех персонажей-грабителей, которые противоборствуют преступникам и полицейским.

GTA 5 является одной из самых популярных в своей серии. В общей сложности было продано около 160 миллионов копий игры. Пятая часть считается одной из самых успешных в плане финансово успешных развлекательных продуктов с доходом более 6 миллиардов долларов.