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GTA 6 может выйти в 2024 году? Что известно о сюжете новой части легендарной игры

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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GTA 6 может выйти в 2024 году.
Фото pdvg.it
Фанатский постер GTA 6.
Фото pdvg.it
Скриншот GTA 5.
GTA Online.
Фото Rockstar
GTA 5.
Фото Rockstar
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Собрали главные слухи и детали.

Каким будет сюжет GTA 6?

Фанатский постер GTA 6. Фото pdvg.it
Фанатский постер GTA 6.
pdvg.it

По информации известного инсайдера Matheusvictorbr, в шестой части Grand Theft Auto можно будет играть за двух главных героев — это будут брат и сестра (двойняшки). Они были разлучены с детства из-за действий картеля, который убил их родителей в 2003 году. Трагическая сцена с родственниками произойдет предположительно в прологе игры в Бразилии.

Сюжетная одиночная кампания будет происходить в 2020-х годах. В конечном итоге брат встретится с сестрой, но они будут представлять противоборствующие стороны. Брат станет полицейским — агентом по борьбе с наркотиками, а сестра будет работать в картеле, продвигаясь по служебной лестнице, чтобы отомстить за смерть родителей.

Как утверждает источник, данная часть GTA станет первой игрой в истории видеоигр, которая настолько глубоко погрузит пользователя в мир картеля/военных действий. Сюжет игры будет развиваться в городах Carcer City, Vice City, Кубе и в некоторых местах Колумбии.

Отмечается, что новой GTA здания станут разрушаемыми. При этом в игровой процесс добавят большое количество современной военной техники.

Когда выйдет GTA 6?

Скриншот GTA 5.
Скриншот GTA 5.

Разработчики планируют выпустить GTA 6 в 2024 году. Об этом сообщает инсайдер Matheusvictorbr.

Отметим, что ранее Rockstar признала факт разработки GTA 6 4 февраля. Сейчас игра находится в активной фазе создания на ранних стадиях, поэтому точную дату выпуска пока не называют. Планы по выходу новой GTA могут измениться в любой момент.

Ранее в Сети утверждали, что первый трейлер GTA 6 должен был выйти 13 мая, но этого не случилось.

Что будет с GTA Online?

GTA Online. Фото Rockstar
GTA Online.
Rockstar

Отдельного режима мультиплеера не будет для GTA 6. Вместо этого Rockstar будет развивать существующую GTA Online, которая появилась вместе с GTA 5. В новом онлайне добавят карту города Либерти-Сити и около 20 радиостанций. Одна из них будет называться Carcer Soul FM.

Когда вышла последняя часть GTA?

GTA 5. Фото Rockstar
GTA 5.
Rockstar

Последняя часть Grand Theft Auto (GTA 5) вышла в сентябре 2013 года на ПК (Windows) и консолях — PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и Xbox 360. Сюжет пятой части происходит вокруг трех персонажей-грабителей, которые противоборствуют преступникам и полицейским.

GTA 5 является одной из самых популярных в своей серии. В общей сложности было продано около 160 миллионов копий игры. Пятая часть считается одной из самых успешных в плане финансово успешных развлекательных продуктов с доходом более 6 миллиардов долларов.

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