Лучшая стратегия ставок на киберспорт для начинающих

Помогаем разобраться в кибере.

Чтобы ставить на киберспорт и выигрывать, необязательно досконально разбираться в дисциплинах. Достаточно понять основы, заручиться верной стратегией и набраться терпения.

Как и классический спорт, кибер предсказуем лишь отчасти. Поэтому важно помнить, что беспроигрышных тактик в нем нет, а значит, выбирать беттинг в качестве заработка не стоит.

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Как ставить на киберспорт: основные правила

Неважно, ставите вы на Dota2, CS:GO, League of legends или другие игры, небольших турниров лучше избегать. Чем меньше турнир, тем слабее и нестабильнее команды, а следовательно, результаты.

Кубок турнира по Dota 2 в Стокгольме. Фото Global Look Press

Лучше всего брать исключительно топовые события и вести несколько коллективов по ходу сезона. То есть выбрать три-четыре команды и наблюдать за ними на каждом турнире.

Оптимальный вариант — крепкие середнячки. Они всегда мотивированы и менее прочих рискуют сильно сдать позиции относительно своего уровня. Чтобы определить таких, изучите итоги недавних состязаний. Нужные команды, как правило, завершают выступление на 4-6-м местах.

Еще одно важное правило — пропускать первые матчи соревнований. Даже самых престижных. Посмотрите, в какой форме команды подошли к турниру. Часто даже после небольшого перерыва составу нужно время, чтобы разыграться, и оно приходится как раз на стартовые серии.

Ставьте на тех, кто играет предсказуемо. Если команда справляется с равными, но уступает аутсайдерам, матчи с ее участием лучше не брать.

Киберспорт: как определить фаворита встречи

Чтобы понять, за каким из составов преимущество, вам нужно:

1. Изучить статистику личных встреч команд и статистику их игр с одними и теми же соперниками.

2. Проверить новости о заменах и прочих негативных факторах.

3. Узнать, насколько престижное место команда заняла на последнем соревновании.

Если в предыдущем событии коллектив сыграл лучше обычного, это не повод считать его фаворитом. Большие достижения отнимают слишком много сил даже у топов, не говоря о середнячках. Ожидать повторного триумфа от последних ошибочно, равно как и заряжать на их победу существенную часть банка. Запомните: средняя команда — средний результат.

Киберспортивный турнир. Фото Global Look Press

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Стратегия ставок на киберспорт

Поскольку речь идет о киберспорте в целом, то здесь мы коротко изложим последовательность действий для успешной ставки и упомянем еще один важный нюанс.

Для того чтобы увеличить шанс выигрыша в киберспорте, вам нужно:

Выбрать дисциплину — найти результаты последнего крупного турнира — определить крепких середнячков — изучить новости на предмет негативных факторов — изучить статистику личных встреч с потенциальными противниками — пропустить первые матчи нового турнира или посмотреть их итог, если турнир уже начался — сверить с ожиданиями — поставить в случае совпадения.

Минимальные сомнения — повод пропустить. Ставьте лишь столько, сколько не страшно потерять, и не прибегайте к «догону». Импульсивная игра ведет к потере денег и удовольствия от процесса.

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