Team Vitality прошли в Legends стадию PGL Major Antwerp 2022

Первый матч в корзине 2-0 Challengers стадии PGL Major Antwerp 2022 закончился победой ростера французской организации Vitality над российской командой Forze со счетом 2-1.

Первая карта игры Nuke — выбор Vitality закончилась победой россиян со счетом 16-12. Вторая карта Dust 2 закочнилась победой Vitality на пике соперника со счетом 16-9. Третья карта игры Mirage зааершилась со счетом 16-12 в пользу европейцев.

В результате матча Vitality заработали себе слот на Legends стадию PGL Major Antwerp 2022.

Матчи PGL Major Antwerp 2022 проходят с 9 по 22 мая в Бельгии. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 000 долларов США.