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Сегодня, 20:25

FIFA и EA объявили о завершении 20-летнего партнерства

Читать «СЭ» в
FIFA и EA объявили о завершении 20-летнего партнерства.

EA объявила, что серия FIFA официально изменит свое название на EA Sports FC после выхода FIFA 23 в этом году, положив конец партнерству с одной из самых популярных футбольных организаций.

CEO EA Эндрю Уилсон сказал, что единственная ценность, которую название FIFA предлагает EA вне года чемпионата мира, — это «четыре буквы на лицевой стороне коробки».
Он также добавил: «Я бы сказал — и это может быть немного предвзято — что бренд FIFA имеет большее значение как видеоигра, чем как руководящий орган футбола».

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