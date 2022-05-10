FIFA и EA объявили о завершении 20-летнего партнерства

EA объявила, что серия FIFA официально изменит свое название на EA Sports FC после выхода FIFA 23 в этом году, положив конец партнерству с одной из самых популярных футбольных организаций.

CEO EA Эндрю Уилсон сказал, что единственная ценность, которую название FIFA предлагает EA вне года чемпионата мира, — это «четыре буквы на лицевой стороне коробки».

Он также добавил: «Я бы сказал — и это может быть немного предвзято — что бренд FIFA имеет большее значение как видеоигра, чем как руководящий орган футбола».