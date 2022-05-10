IHC победили Renegades на PGL Major Antwerp 2022

На Challengers стадии PGL Major Antwerp 2022 прошел первый матч на вылет между командами Renegades и IHC. Монгольский коллектив IHC одержал уверенную победу со счетом 2-0.

Первая карта игры Inferno — выбор IHC закончилась со счетом 16-10 в пользу монголов. Вторая карта Dust 2 — выбор Renegades закончилась со счетом 16-12 и победой для IHC в серии.

Матчи PGL Major Antwerp 2022 проходят с 9 по 22 мая в Бельгии. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 000 долларов США.