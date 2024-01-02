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Сегодня, 20:11

Steam опубликовал список самого популярного железа за декабрь 2023 — у игроков новая «народная» видеокарта

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Магазин от Valve опубликовал декабрьский отчет железа пользователей Steam. У геймеров появился новый фаворит среди видеокарт.

Им стала видеокарта GeForce RTX 3060 — в прошлом месяце на этом месте была GeForce GTX 1060, но карточка поколением выше уверенно обогнала своего предшественника.

Ранее несколько сайтов о компьютерном железе также признали GeForce RTX 3060 новой «народной» видеокартой.

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