Скоро появится полностью цифровой Xbox Series X в белом цвете

Согласно «инсайду» с ресурса eXputer, в Microsoft разрабатывают свежий вариант консоли Xbox Series X. И речь идет не о Pro-версии, а о полностью цифрой модели без дисковода. Из других изменений предполагаются улучшенные радиаторы, разъем Nexus и полностью белый цвет.

Если верить этой информации, то в продажу такая консоль поступит уже этим летом. О цене неизвестно ничего, но логично предположить, что она будет несколько дешевле основной версии.