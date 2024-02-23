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23 февраля, 21:00

Игроки в Mortal Kombat 1 с ПК, PS5 и Xbox смогут поиграть вместе

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото NetherRealm Studios

Уже через несколько дней в Mortal Kombat 1 появится кросс-плей игроки с разных платформ смогут играть друг против друга. Счастьем будут обеделены лишь обладатели Nintendo Switch — их консоль кроссплей обойдет стороной.

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Скорее всего, новая функция появится вместе с обновлением, в которое войдет и доступный для обладателей Kombat Pack играбельный персонаж — Миротворец из одноименного сериала и фильма Suicide Squad.

Источник: VK
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