Игроки в Mortal Kombat 1 с ПК, PS5 и Xbox смогут поиграть вместе

Уже через несколько дней в Mortal Kombat 1 появится кросс-плей игроки с разных платформ смогут играть друг против друга. Счастьем будут обеделены лишь обладатели Nintendo Switch — их консоль кроссплей обойдет стороной.

Скорее всего, новая функция появится вместе с обновлением, в которое войдет и доступный для обладателей Kombat Pack играбельный персонаж — Миротворец из одноименного сериала и фильма Suicide Squad.