Один из лучших саундтреков в истории игр выпустят на виниловых пластинках

The Elder Scrolls: Skyrim теперь выходит на виниловых пластинках! Точнее, выходит только саундтрек этой игры — все 52 трека, «обновленные и переизданные для 2024 года». Их получилось уместить сразу на четыре виниловых дисках цвета «крови дракона».

Еще диски. Фото Bethesda Softworks

Вместе с дисками поставляется и картонный чехол для них с изображениями по мотивам игры. Стоит все это удовольствие сравнительно недорого — 130 долларов на сайте магазина IGN. Однако доставка в СНГ может стать проблемой.