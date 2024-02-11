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11 февраля, 20:16

Один из лучших саундтреков в истории игр выпустят на виниловых пластинках

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Bethesda Softworks

The Elder Scrolls: Skyrim теперь выходит на виниловых пластинках! Точнее, выходит только саундтрек этой игры — все 52 трека, «обновленные и переизданные для 2024 года». Их получилось уместить сразу на четыре виниловых дисках цвета «крови дракона».

Еще диски.
Фото Bethesda Softworks

Вместе с дисками поставляется и картонный чехол для них с изображениями по мотивам игры. Стоит все это удовольствие сравнительно недорого — 130 долларов на сайте магазина IGN. Однако доставка в СНГ может стать проблемой.

Источник: IGN
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