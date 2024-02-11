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11 февраля, 18:53

Nintendo Switch 2 порадует геймеров любимой всеми «фичей»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Techradar

Обратная совместимость — одно из главных желаний аудитории любой консоли. Что может быть лучше, чем на старте нового поколения получить доступ к целой коллекции прекрасных игр? И судя по информации инсайдера NateTheHate, в случае с пока что неанонсированным Nintendo Switch 2 мечта исполнится обновленная приставка будет поддерживать всю библиотеку оригинального Switch.

Nintendo Switch. Дату выхода Nintendo Switch 2 раскрыли по ошибке

Разумеется, можно ожидать и улучшения производительности в тех проектах, с которыми предыдущее поколение справлялось плохо — впрочем, пока этого не подтверждают даже инсайдеры.

Источник: Gamerant
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