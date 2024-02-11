Игроки бегут из Palworld — им не хватает контента

Не так давно пиковый онлайн Palworld бил рекорды, обгоняя проект за проектом. Но теперь все повернулось в обратную сторону — за две недели Palworld растеряла более 1,3 миллионов игроков. Вероятно, главные причины оттока — недостаток нового контента и оставшиеся после всех патчей ошибки.

И хотя разработчики выпустили дорожную карту и рассказали о будущем развитии игры, аудитория все равно продолжает уменьшаться — наиграться в Palworld оказалось несложно.