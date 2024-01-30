Нейросеть продолжает оживлять героинь из видеоигр — получилось очень горячо
Искусственный интеллект не перестает удивлять геймеров горячими преображениями любимых персонажей.
Героини видеоигр глазами нейросети.
Фото Соцсети
Девушки получились настоящими бомбами — одна лучше другой. Каждая из них может похвастаться как симпатичным личиком, так и аппетитными формами.
Героини видеоигр глазами нейросети.
Фото Соцсети
Героини видеоигр глазами нейросети.
Фото Соцсети
Героини видеоигр глазами нейросети.
Фото Соцсети
Ранее нейросети также удалось преобразить героинь из игр в красавиц из жизни.
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