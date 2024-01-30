Нейросеть продолжает оживлять героинь из видеоигр — получилось очень горячо

Искусственный интеллект не перестает удивлять геймеров горячими преображениями любимых персонажей.

Героини видеоигр глазами нейросети. Фото Соцсети

Девушки получились настоящими бомбами — одна лучше другой. Каждая из них может похвастаться как симпатичным личиком, так и аппетитными формами.

Героини видеоигр глазами нейросети. Фото Соцсети

Героини видеоигр глазами нейросети. Фото Соцсети

Героини видеоигр глазами нейросети. Фото Соцсети

Ранее нейросети также удалось преобразить героинь из игр в красавиц из жизни.