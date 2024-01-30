Cyberpunk 2077 ближе, чем кажется, — Neuralink вживила в голову человека чип для управления компьютером

Компания Neuralink впервые вживила человеку с боковым амиотрофическим склерозом чип, способный облегчить больному жизнь.

Neuralink. Фото Соцсети

Чип получил название «Telepathy» (Телепатия). Его технология направлена на помощь с общением и использованием интернета у больного — двигать курсор, по заявлению Neuralink, он сможет при помощи силы мысли.

После операции эксперты компании будут наблюдать за пациентом, чтобы «следить за прогрессом и гарантировать работу чипа». В течение пяти лет пациент увидится с экспертами целых 20 раз.