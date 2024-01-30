В Battle.net добавили классическую дилогию Warcraft и первую Diablo

Blizzard добавила в каталог своего магазина три классических игры — Warcraft, Warcraft 2: Tides of Darkness и Diablo.

Diablo. Фото Blizzard

Первый Warcraft обойдется в 600 рублей, а за Diablo и Warcraft 2: Tides of Darkness придется заплатить 894 рубля. В каждое из изданий также входят дополнения.

Мануал Warcraft 2. Фото Blizzard

Из интересного — в цифровой версии второй Warcraft добавили документацию, в которой можно ознакомиться с миром игры и юнитами. Русского языка, к сожалению, нет.