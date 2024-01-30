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Сегодня, 18:48

В Battle.net добавили классическую дилогию Warcraft и первую Diablo

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Warcraft 2: Tides of Darkness.
Фото Blizzard

Blizzard добавила в каталог своего магазина три классических игры — Warcraft, Warcraft 2: Tides of Darkness и Diablo.

Diablo.
Фото Blizzard

Первый Warcraft обойдется в 600 рублей, а за Diablo и Warcraft 2: Tides of Darkness придется заплатить 894 рубля. В каждое из изданий также входят дополнения.

Мануал Warcraft 2.
Фото Blizzard

Из интересного — в цифровой версии второй Warcraft добавили документацию, в которой можно ознакомиться с миром игры и юнитами. Русского языка, к сожалению, нет.

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