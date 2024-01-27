Героини видеоигр стали красотками из реальной жизни — изобразить это помогла нейросеть

Реддитор с ником Adnane_Touami представил, как бы выглядели женские персонажи видеоигр в реальной жизни.

Цири и Йеннифер глазами нейросети. Фото Соцсети

Помогла ему в этой задумке нейросеть Stable Diffusion. И что тут сказать — главные красотки видеоигровых вселенных стали только ярче.

Джанейра и Шэдоухарт глазами нейросети. Фото Соцсети

ИИ оживил Цири и Йеннифер из The Witcher 3, Миранду из Mass Effect 2, Шэдоухарт и Джахейру из Baldur's Gate 3, Мию Уинтерс из Resident Evil 8.