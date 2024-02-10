iPhone 16 будет в четырех базовых расцветках — что еще стало известно о будущей новинке

Macrumors создала рендеры iPhone 16 на базе многочисленных утечек о новом смартфоне Apple.

Рендер iPhone 16. Фото Macrumors

Cмартфон будет доступен в четырех расцветках — не факт, что они будут такими, однако все больше инсайдеров говорят о том, что базовая линейка iPhone будет именно в таких цветах.

Рендер iPhone 16. Фото Macrumors

Также стало известно, что выступ камеры будет иметь два отдельных кольца для стандартной широкоугольной и ультра-широкоугольной камер.

Macrumors пишет, что благодаря вертикальному расположению камер Apple внедрит запись пространственного видео в базовые модели iPhone 16.