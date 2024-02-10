Хит Xbox потерял всех своих игроков в Steam — всего 3 процента до сих пор в него заходят

За полгода после релиза Starfield потерял 97% своей базы игроков в Steam.

Starfield. Фото Bethesda

На старте игре от Bethesda удалось достичь пика в 330 273 одновременных игроков в Steam, однако сейчас этот показатель не поднимается выше девяти тысяч.

Starfield. Фото Bethesda

Тем не менее, у Bethesda есть большие планы на Starfield: разработчики до сих пор планируют выпускать для игры обновления каждые шесть недель, а также выпустить большое дополнение Shattered Space.