iOS 18 станет крупнейшим шагом вперед в истории iPhone
iOS 18 должна стать одним из самых масштабных обновлений в истории iPhone — по крайней мере, если верить изданию Bloomberg.
Главной «фишкой» апдейта станет искусственный интеллект — благодаря нейросетям голосовой помощник Siri станет гораздо умнее и получит больше возможностей. Добавят ИИ и в другие приложения — среди кандидатов журналисты называют Apple Music. Кроме того, Айфоны наконец-то начнут поддерживать стандарт коротких сообщений RCS, более продвинутой версии SMS.
Бета-версия iOS 18 выйдет в июне этого года.
Источник: DTF
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