iOS 18 станет крупнейшим шагом вперед в истории iPhone

iOS 18 должна стать одним из самых масштабных обновлений в истории iPhone — по крайней мере, если верить изданию Bloomberg.

Главной «фишкой» апдейта станет искусственный интеллект — благодаря нейросетям голосовой помощник Siri станет гораздо умнее и получит больше возможностей. Добавят ИИ и в другие приложения — среди кандидатов журналисты называют Apple Music. Кроме того, Айфоны наконец-то начнут поддерживать стандарт коротких сообщений RCS, более продвинутой версии SMS.

Бета-версия iOS 18 выйдет в июне этого года.