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Сегодня, 23:20

iOS 18 станет крупнейшим шагом вперед в истории iPhone

Богдан Виноградов
Корреспондент
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iOS 18.
Фото MacRumors

iOS 18 должна стать одним из самых масштабных обновлений в истории iPhone — по крайней мере, если верить изданию Bloomberg.

Гейминг на&nbsp;iPhone. На iPhone появится облачный гейминг — поиграть можно будет даже в Counter-Strike 2 и Dota 2

Главной «фишкой» апдейта станет искусственный интеллект — благодаря нейросетям голосовой помощник Siri станет гораздо умнее и получит больше возможностей. Добавят ИИ и в другие приложения — среди кандидатов журналисты называют Apple Music. Кроме того, Айфоны наконец-то начнут поддерживать стандарт коротких сообщений RCS, более продвинутой версии SMS.

Бета-версия iOS 18 выйдет в июне этого года.

Источник: DTF
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