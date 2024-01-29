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Deus Ex 5 не выйдет? Легендарная RPG переживает не лучшие времена

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Square Enix

Печальные новости для любителей ролевых игр и киберпанка — разработка пятой части Deus Ex отменена. Это связано с финансовыми трудностями холдинга Embracer Group, спешно сокращающего расходы. Проект находился в разработке с мая 2022 года, но еще был далек от релиза.

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Между тем, согласно старым слухам, его авторы ставили перед собой весьма амбициозные цели — «сделать то, чего не удалось сделать Cyberpunk 2077. Увы, теперь этого не произойдет, а оставшиеся после сокращений сотрудники студии Eidos Montral сосредоточатся на другой неанонсированной игре по франшизе.

Источник: RPGNuke
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