Deus Ex 5 не выйдет? Легендарная RPG переживает не лучшие времена

Печальные новости для любителей ролевых игр и киберпанка — разработка пятой части Deus Ex отменена. Это связано с финансовыми трудностями холдинга Embracer Group, спешно сокращающего расходы. Проект находился в разработке с мая 2022 года, но еще был далек от релиза.

Между тем, согласно старым слухам, его авторы ставили перед собой весьма амбициозные цели — «сделать то, чего не удалось сделать Cyberpunk 2077. Увы, теперь этого не произойдет, а оставшиеся после сокращений сотрудники студии Eidos Montral сосредоточатся на другой неанонсированной игре по франшизе.