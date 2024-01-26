На iPhone появится облачный гейминг — поиграть можно будет даже в Counter-Strike 2 и Dota 2

В новой версии iOS появятся сторонние магазины приложений, где будут доступны приложения для облачного гейминга.

Речь о GeForce Now и Xbox Cloud Streaming — подписочных сервисах, позволяющих играть в новинки на слабых компьютерах и смартфонах. Для этого понадобится лишь стабильный интернет, с помощью которого ваше устройство подключится к сервер-ПК и отобразит игру на экране геймера.

В GeForce Now, например, есть полная библиотека игр от Valve, что делает возможным намерение поиграть на iPhone в Counter-Strike 2 и Dota 2. Вопрос в том, насколько удобно будет играть в соревновательные игры на смартфоне.