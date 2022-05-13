Игрокам из России увеличили награды за покупки в Steam

На фоне укрепления рубля на платформе Steam произошло изменение начисления наград за покупки. До этого награды за покупки в Steam были уменьшены более чем в 2 раза. Тогда за 100 потраченных рублей пользователь из России получал лишь 64 очка (до снижения — 135 очков).

Чтобы, например, купить один анимированный аватар, необходимо было потратить 3000 очков, или 4700 рублей (против 2300 рублей ранее).

Теперь же выплата увеличилась до 143 очков за 100 рублей. Очки можно потратить на украшение профиля, приобретение специальных эмоций для чата, анимированных аватаров, а также темы для клавиатуры Steam Deck.