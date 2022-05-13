Поддержка Excel в EVE Online появилась после посиделок в баре

Шутки про «симулятор таблиц в космосе» давно сопровождают старейшую MMORPG EVE Online. Но только недавно разработчик игры — CCP Games и Microsoft официально объявил о долгожданной интеграции на фестивале Eve Fanfest в Рейкьявике в этом году.

«Несколько женщин из CCP Games вышли выпить, и одна из них была нашим бизнес-разработчиком. Они начали шутить о том, что электронные таблицы в космосе — это такая забавная концепция, и они сказали: «Разве не было бы безумием, если бы мы просто связались [с Microsoft] и посмотрели, что произойдет?» — объясняет Эмили Акланд, бренд-менеджер Eve Online.

Вскоре команда пришла к выводу, что идея не такая уж и безумная и ей стоит обратиться в Microsoft. Они донесли эту идею до остальных руководителей Eve Online, и менеджер по развитию бизнеса Анна Катрин Олафсдоттир, сказала, что «знает кое-кого в Microsoft, кому они могут позвонить».

Сотрудник компании Microsoft, с которым беседовал по видеосвязи творческий директор CCP Games Бергур Финнбогасон, сам оказался фанатом EVE Online, а на полке у него красовались модели кораблей. С его слов, команда Excel является давним поклонником творения CCP Games и, кажется, все эти годы только и ждала шанса поработать вместе.

А ещё парень по ту сторону экрана показал Финнбогасону созданную им таблицу для EVE Online. По словам творческого директора, она была самой удивительной из всех, которые он когда-либо видел.

Студия CCP Games открыла свое очередное традиционное мероприятие, Eve Fanfest. И в этом году разработчики объявили о готовности к новому историческому этапу: Eve Online в следующем году будет отмечать свое двадцатилетие.