Steam Deck — одна из самых ожидаемых портативных приставок за несколько лет. Обещание носить с собой всю вашу библиотеку Steam, куда бы вы ни отправились, на этом громоздком, но хорошо спроектированном и относительно мощном портативном игровом устройстве чрезвычайно заманчиво, особенно для тех из нас, кто постоянно пополняет свой список игр каждой распродажей Steam.

Steam Deck получил множество обновлений с тех пор, как он был запущен. Были улажены некоторые проблемы с запуском, однако, учитывая, что многие популярные игры просто не работают в Steam Deck сейчас, ей предстоит пройти долгий путь, чтобы действительно позволить своему пользователю взять всю свою библиотеку Steam куда угодно.

Steam Deck — дизайн и особенности, сравнение с Nintendo Switch

Steam Deck. Фото Future

Как вы уже видели из мемов, Steam Deck довольно массивна. Это 11,7 дюйма от края до края, что более чем на два дюйма длиннее, чем у Switch. В карман никак не поместится. Тем не менее, согласно отзывам пользователей, Steam Deck вполне удобно держать.

У Steam Deck футуристический индустриальный вид, который хорошо вписывается в общую эстетику Steam. Цветов всего два: черный и вкрапления светло-серого. Корпус матово-черный с тонкой текстурой, несколько более грубый, чем у контроллера Xbox, и приятный на ощупь.

ЖК-экран Steam Deck работает с разрешением 1200x800 при частоте 60 Гц и выглядит очень хорошо. Однако стоит упомянуть, что OLED-экран на последней модели Nintendo Switch заметно лучше, Steam Deck просто не дотягивает по яркости и четкости, обеспечиваемым Nintendo. Помимо этого недостатка все остальное с экраном в полном порядке, подобно Switch, экран сенсорный, поэтому вы можете легко перемещаться по меню и даже управлять некоторыми играми.

В верхней части находятся лицевые кнопки и поверхности управления, крестовина. Кнопки ввода, отмеченные теми же буквами ABXY и конфигурацией, что и контроллер Xbox. Достигнуть такого уже уровня модульности и простоты ремонта и замены как на Switch у Steam Deck не удалось, потому что у Steam Deck несъемные джойстики.

Непосредственно под каждым джойстиком находится трекпад с тонкой тактильной функцией, которую можно включать и выключать в меню.

Что касается использования трекпада в качестве замены мыши в шутерах от первого лица, то мнение сообщества сошлось на одном — сложно и крайне странно.

Steam Deck. Фото Vjeran Pavic/The Verge

Бамперы выглядят и функционируют как положено. Также на задней панели Steam Deck находятся еще четыре программируемые кнопки, аналогичные расположению кнопок, которые вы найдете на Xbox Elite и других высококлассных контроллерах.

Steam Deck. Фото Vjeran Pavic/The Verge

Что касается других контроллеров, у Steam Deck есть поддержка контроллера Bluetooth. Если вы собираетесь использовать какие-либо проводные периферийные устройства на Steam Deck, есть один порт USB-C. Этот порт USB-C расположен в верхней части Steam Deck, рядом с кнопкой питания.

Steam Deck. Фото Valve

В разработке также находится официальная док-станция. На ней присутствует множество интерфейсов: по одному видеовыходу HDMI 2.0 и Display Port 1.4, один сетевой порт Ethernet, три разъема USB Type-A (один USB 3.1 и два USB 2.0), а также разъем питания.

Steam Deck. Фото Valve

Кнопки увеличения и уменьшения громкости находятся на левой стороне, а между ними и портом USB-C находится основное вентиляционное отверстие Steam Deck.

Большую часть времени вентиляторы работают на максимальной мощности, как показывают тесты — громче, чем у PS5. Это неизбежно, но имеет смысл — невозможно впихнуть всю эту аппаратную мощь в такое маленькое пространство и ожидать, что такой системе не понадобится мощный кулер. Он, конечно, достаточно громкий, но многие люди уже просто-напросто привыкли к этому.

Steam Deck — производительность и игра

Одним из преимуществ консолей перед ПК является то, что разработчики точно знают, на каком аппаратном и программном обеспечении будет запущена игра, и могут точно настроить свои продукты, чтобы они хорошо работали на нем, в то время как ПК-геймеры имеют бесконечную вариативность, которая может стать как проклятьем, так и благословением.

Но поскольку каждая Steam Deck имеет одинаковые характеристики, за исключением места для хранения, Valve смогла создать новую категорию игр, которые «отлично работают в Steam Deck». Это любая игра, протестированная Valve и доказавшая свою работоспособность. В настоящее время более тысячи проектов получили это звание, и этот список растет с каждым днем, поскольку Valve продолжает тесты. На миниатюре каждой игры есть значки, которые с первого взгляда сообщают вам о ее статусе в Steam Deck. Некоторые игры имеют восклицательный знак на желтом фоне, сообщая вам, что они будут работать, но есть известные проблемы (обычно небольшие). От этих проблем пока никак не уйти, но, как обещают Valve, все еще впереди.

Что же касается конкретно игр, то большинство современных популярных игр можно запускать на Steam Deck без особых проблем, особенно если вы готовы немного снизить настройки до высоких или средних, а не до ультра.

На данный момент совершенно точно известно, что такие тайтлы, как DOOM (2016), God of War, GTA 5 и Cyberpunk 2077, работают, и в них действительно можно играть.

Батарея

При работе на Steam OS расход заряда не выходит за пределы нормы, но время автономной работы по-прежнему невелико. При настройках по умолчанию God of War разряжает 100% заряженную батарею всего за 90 минут, что меньше заявленных Valve минимум двух часов. Конечно, мы сможем настроить игры так, чтобы они потребляли намного меньше энергии, например, ограничив их до 30 кадров в секунду, а не до 60, но результат улучшится не на много. Кроме того, нет никакого адекватного предупреждения о том, что батарея скоро разрядится, при окончании заряда Steam Deck просто отключается. Неигровые приложения потребляют заряд батареи крайне медленно.

Чего сейчас не хватает, так это оптимизированных для каждой игры настроек, чтобы они хорошо выглядели и работали в течение разумного периода времени. Это придет со временем, но ждать этого быстро не стоит.

Steam Deck — ПК в обличии приставки

Вы можете использовать Steam Deck так же, как и любое другое устройство с дистрибутивом Linux, без необходимости носить с собой мышь и клавиатуру, а это означает, что существует целая экосистема настольных приложений и игр, которые будут работать на нем изначально. Интересно подумать, что с помощью всего нескольких аксессуаров Steam Deck может стать чьим-то полноценным ПК, и это не будет выглядеть ужасно.

Хотя Linux может показаться пугающим, даже если вы запустите SteamOS в режиме рабочего стола, вы найдете его довольно знакомым и гораздо более простым в использовании, чем вы думаете.

Заключение

Вообще если кратко собрать все выводы, то можно резюмировать следующее:

большинство игр нормально работают с карты SD;

у Steam Deck вполне достойный экран с хорошими антибликовыми свойствами;

вариативность настройки элементов управления достаточно гибка;

можно самостоятельно настроить баланс между производительностью и экономией энергопотребления;

есть гироскоп;

хороший звук;

работа батареи при запуске не слишком требовательных игр может достигать шести часов.

Среди основных минусов Steam Deck:

«тяжелые» игры снижают автономность до 1,5-2 часов;

программное обеспечение пока довольно сырое, вылеты и ошибки доставляют большое количество проблем;

система охлаждения шумная;

несовместимость некоторых игр, из-за которой приходится прибегать к различным манипуляциям с софтом.

Steam Deck пока хоть и с небольшими оговорками, но оправдывает свои обещания, и это просто невероятно. Играть в GTA 5, God of War и другие современные игры буквально «на ходу» — сплошное удовольствие, а аппаратное обеспечение и элементы управления приятно держать в руке. Steam Deck серьезно впечатляет тем, как хорошо некоторые требовательные современные игры выглядят на его 7-дюймовом экране.

Это первая в мире консоль, которая предлагает что-то подобное.

И особенно смотря на то, какое положение в чартах по продажам занимает Steam Deck, можно предполагать, что у приставки довольно большое будущее.

Гэсэр Галсанов