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Сегодня, 12:53

Ubisoft: «У компании есть все необходимое, чтобы оставаться независимой»

Генеральный директор Ubisoft отреагировал на информацию о том, что компания может стать предметом предложения о поглощении
Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Ubisoft.

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо прокомментировал информацию о том, что компания может стать предметом предложения о поглощении. По заявлениям Гиймо, для компании, акции которой котируются на бирже, рассмотрение любого предложения является «стандартной и лучшей практикой».

«Наша общая позиция ясна и хорошо известна. Как мы уже говорили в феврале прошлого года, у нас есть все необходимое, чтобы оставаться независимыми. У нас есть талант, промышленный и финансовый масштаб, а также большой портфель мощных IP для создания огромной стоимости в ближайшие годы». — пояснил Гиймо.

Ранее французский издатель Ubisoft опубликовал финансовый отчет, в котором годовой объем продаж компании снизился по сравнению с предыдущим годом на 4 процента. При этом особенно высокие результаты показали три ключевых франшизы компании — серии Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy's Rainbow Six.

Источник: https://www.videogameschronicle.com/news/ubisofts-ceo-says-company-has-everything-it-needs-to-remain-independent/
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