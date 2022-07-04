Депутаты парламента Нидерландов предложили запретить лутбоксы

Шесть политических партий Нидерландов предложили полный запретить лутбоксы в начале июля, сообщается на сайте палаты представителей Нидерландов.

По мнению депутатов, с помощью лутбоксов компании манипулируют детьми, побуждая их тратить деньги. Партии считают, что наборы со случайными наградами вызывают зависимость и могут привести к неожиданным для семьи ребенка тратам с невозможностью возврата средств.

Таким образом, лутбоксы могут приравнять к азартным играм и полностью запретить в Нидерландах, как их уже запретили в Бельгии.

Членам этих шести партий принадлежат 94 из 150 мест в палате представителей и 44 из 75 мест в сенате, где должны одобрить запрет. С поддержкой большинства закон, вероятно, не встретит сопротивления.

Если власти Нидерландов все-таки полностью ограничат механики лутбоксов в стране, разработчикам многих игр, включая FIFA и Genshin Impact, придется подстраиваться под новые законы.

Аналогичный законопроект о запрете лутбоксов для детей и подростков уже разрабатывают в Испании.