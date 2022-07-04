Бывший тренер киберспортивной команды Natus Vincere Благин оценил шансы возвращения Михайлова в команду

Бывший тренер Natus Vincere Михаил Kane Благин оценил шансы возвращения Кирилла BoombI4 Михайлова в команду.

«Репутация Бумыча (Кирилла Михайлова) пострадала, здесь вопрос в том, найдутся ли команды, которые дадут ему шанс, — цитирует Благина Cybersport.Metaratings.ru. В любом случае, учитывая фактор, что киберспорт терпит крушение, ему будет сложно. Думаю, 1win он бы пригодился. А так не берусь судить. Все будет зависеть и от поведения Бумыча в дальнейшем. Касательно шансов вернуться в NaVi, то я думаю эта вероятность стремиться к нулю».

В мае киберспортивная команда Natus Vincere исключила из состава российского игрока Кирилла BoombI4 Михайлова.

Михайлов выступал за команду в киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) с 2019 года. В 2021 году Natus Vincere выиграла главный турнир PGL Major по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), который прошел в Стокгольме.