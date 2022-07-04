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Сегодня, 11:35

Разработчики игры «Смута» получили 260 миллионов рублей и сразу пропали

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Смута».
Фото Cyberia Limited

Разработчики игры «Смута», студия Cyberia Limited, закрыли официальный сайт и все свои социальные сети.

При попытке открыть сайт организация, появляется надпись, что «страница не найдена». Также, когда заходишь в группу во Вконтакте, то видишь новое название «Смута ВСЕ», один пост и всего лишь одного участника.

Напомним, что «Институт развития интернета» выделил Cyberia Limited на разработку «Смуты» 260 миллионов рублей. Пользователи предполагают, что таким образом организация просто получила деньги от государства и закрыла проект.

Выход «Смуты» ожидается в 2024 году, согласно ранним заявлениям Cyberia Limited.

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