Разработчики игры «Смута» получили 260 миллионов рублей и сразу пропали

Разработчики игры «Смута», студия Cyberia Limited, закрыли официальный сайт и все свои социальные сети.

При попытке открыть сайт организация, появляется надпись, что «страница не найдена». Также, когда заходишь в группу во Вконтакте, то видишь новое название «Смута ВСЕ», один пост и всего лишь одного участника.

Напомним, что «Институт развития интернета» выделил Cyberia Limited на разработку «Смуты» 260 миллионов рублей. Пользователи предполагают, что таким образом организация просто получила деньги от государства и закрыла проект.

Выход «Смуты» ожидается в 2024 году, согласно ранним заявлениям Cyberia Limited.