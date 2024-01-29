Демо-версия вместо релиза — российская ролевая игра «Смута» была перенесена

Сначала S.T.A.L.K.E.R. 2 — а теперь и «Смута»: авторы ожидаемой российской ролевой игры объявили о переносе релиза. Впрочем, ждать осталось все равно не так долго — теперь «Смута» выйдет не 26 февраля, а 4 апреля.

Были и хорошие новости — до выхода игры студия выпустит «бесплатную обучающую версию игры», в которой можно будет пройтись по игровой Москве и подучить историю. Кроме того, 16 февраля выйдет новый дневник разработки.