«Ария» выпустила клип на песню «Герой Асфальта» по мотивам «Мира танков»

Известная рок-группа «Ария» и Lesta Games, разработчики «Мира танков», выпустили клип на песню «Герой асфальта». Таким образом привлекается внимание к новому обновлению под номером 1.24 и названием «Путь воина».

Обновление уже вышло, в нем появился тематический контент, созданный в сотрудничестве с группой — например, «концертный» ангар, новый премиум-танк и члены экипажа-музыканты.

Впрочем, только этим список новшеств не ограничивается — туда входят новые танки Японии и обновленный ранговый режим. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.