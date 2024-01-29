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Сегодня, 20:15

«Ария» выпустила клип на песню «Герой Асфальта» по мотивам «Мира танков»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Lesta Games

Известная рок-группа «Ария» и Lesta Games, разработчики «Мира танков», выпустили клип на песню «Герой асфальта». Таким образом привлекается внимание к новому обновлению под номером 1.24 и названием «Путь воина».

Обновление уже вышло, в нем появился тематический контент, созданный в сотрудничестве с группой — например, «концертный» ангар, новый премиум-танк и члены экипажа-музыканты.

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Впрочем, только этим список новшеств не ограничивается — туда входят новые танки Японии и обновленный ранговый режим. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

Источник: tanki.su
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