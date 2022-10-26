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Deko считает, что Outsiders выступит лучше Cloud9 на IEM Rio Major 2022

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Профессионал киберспортсмен, выступающий в составе 1WIN по CS:GO, Денис deko Жуков поделился ожиданиями от IEM Rio Major 2022.

«Думаю, что Fnatic может всех удивить и с легкостью пройти Challengers Stage. К ней мало кто будет готовиться. Я думаю, что Otsiders выступит лучше, чем Cloud9, а главным аутсайдером является IHC. Никто не знает, что от нее ожидать», — приводит слова Жукова Cybersport.Metaratings.ru.

IEM Rio Major 2022 пройдет с 31 октября по 15 ноября.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/deko-ob-iem-rio-major-2022-outsiders-vystupit-lucse-cem-cloud9-52190/
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