Deko считает, что Outsiders выступит лучше Cloud9 на IEM Rio Major 2022

Профессионал киберспортсмен, выступающий в составе 1WIN по CS:GO, Денис deko Жуков поделился ожиданиями от IEM Rio Major 2022.

«Думаю, что Fnatic может всех удивить и с легкостью пройти Challengers Stage. К ней мало кто будет готовиться. Я думаю, что Otsiders выступит лучше, чем Cloud9, а главным аутсайдером является IHC. Никто не знает, что от нее ожидать», — приводит слова Жукова Cybersport.Metaratings.ru.

IEM Rio Major 2022 пройдет с 31 октября по 15 ноября.