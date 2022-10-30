Солтмурад Бакаев рассказал о турнире по Counter-Strike: «Зелимхан тоже в теме»

Футболист «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал «СЭ» об организации киберспортивного турнира среди знаменитых футболистов.

— Как получилось, что ты стал организатором киберспортивного турнира?

— В какой-то момент меня переклинило. Не знаю, что произошло, но я загорелся идеей сделать медийную лигу, как в футболе, которая сейчас вовсю хайпит, но только в киберспорте.

— Расскажи подробнее: кто принимает участие и во что играете?

— Играем в Counter-Strike. Участники — футболисты и их друзья. Мы начинали все с нуля, все детали и мелочи продумывали сами. Плюс мы отлично организовали турнир, за исключением некоторых моментов. Но в целом я очень горд, что все получилось организовать, как и планировалось.

— А твой родной брат Зелимхан тоже в теме?

— Да, конечно. Он тоже очень любит именно эту дисциплину. А так, конечно, в теме. С детства играет, это никак ему не мешает.

— То есть вы вдвоем организовываете этот турнир?

— Организовываю я, но если мы говорим об организации отдельных дисциплин, то он мне помогает с Counter-Strike.

26 октября прошел финал самого большого турнира по киберспорту в СНГ с участием футболистов — BakS Cup. Призовой фонд — 700 тысяч рублей.