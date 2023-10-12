Бесплатный гоночный батл-рояль в стиле Flatout и Burnout появился в Steam

В Steam релизнулся Jected: Rivals — гоночный батл-рояль, похожий на Flatout и Burnout.

«Jected Rivals — это сочетание экстрима, разбитых тачек и головокружительных скоростей в турнире на выбывание с участием 18 игроков. Победитель получает все! Освойте уникальную механику катапультирования, взлетайте в небо и оставьте всех далеко позади», — сообщили разработчики.

Jected Rivals. Фото THQ Nordic

Разработчики обещают игрокам большой автопарк, а также возможность выпрыгивать из транспорта и менять его буквально на лету.

Jected Rivals. Фото THQ Nordic

«В игре намешаны различные концепты из Flatout, Riders Republic, Fall Guys, Trackmania. Режимы забавные, карты разнообразные, машин мало (несмотря на обещания разрабов) и малое количество персонажей, за которых можно поиграть. Вскоре, чувствую, появится боевой пропуск, так как игра расчитана на мультиплеерную составляющую и бесплатна», — отзыва пользователя в Steam.