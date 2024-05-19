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Сегодня, 22:10

Новое поколение консолей Xbox выйдет не раньше 2026 года

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Microsoft явно проигрывает Sony в текущем поколении консолей, поэтому компания хочет взять реванш в следующем раунде. Инсайдер под ником TheGhostOfHope сообщает, что новая консоль Xbox выйдет уже в конце 2026 года, тем самым, опередив следующую PlayStation, которую не ждут раньше 2027 года.

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Смелый ход и потенциально опасный, ведь для свежей консоли понадобится мощная стартовая линейка игр, которую могут попросту не успеть разработать.

Источник: Tech4gamers
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