Counter-Strike 2 окупилась за 40 минут после релиза — все благодаря кейсам

Counter-Strike 2 смогла окупить себя менее чем за час. Это произошло благодаря внутриигровым кейсам.

Counter-Strike 2. Фото Valve

За 40 минут после открытого релиза Valve получила от игроков больше 40 миллионов долларов или больше 4 миллиардов рублей. Кейсы в игре открываются для того, чтобы попытать удачу и выиграть дорогостоящую внутриигровую косметику — скины для оружия, перчатки, ножи и так далее.

Немаловажную роль в таких цифрах сыграли и стримеры, которые начали открывать сундуки в CS2 после релиза. Некоторые даже обвиняли Valve в том, что стримерам намеренно подкручивают возможность выпадения редких вещей, чтобы большому количеству игроков захотелось также попытать свое счастье.