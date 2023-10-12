Counter-Strike 2 стала самой низкооцененной игрой Valve

Игроки недовольны Counter-Strike 2 — рейтинг положительных отзывов снизился до 68 процентов, и он продолжает падать.

Игру ругают за урезанный (по сравнению с CS:GO) контент и постоянные технические проблемы — только за эту неделю Valve выпустила несколько крупных патчей, чинящих критические баги. Но число ошибок только продолжает расти.

Киберспортсмены также недовольны шутером — многие говорят, что у игры есть большой потенциал, но сейчас она находится в ужасном состоянии.