Баны читеров и новый трон — детали свежего патча Дота 2
Valve выпустила крупное обновление для Dota 2.
Dota 2.
Фото Valve
Главным изменением патча стало обновление античит-системы, из-за которой тысячи геймеров получили VAC-бан для своих аккаунтов. Виной этому софт Overplus от русских хакеров, который позволял игрокам менять скины для персонажей, пользоваться услугами подписки Dota Plus без ее оплаты, а также следить за сигнатурными персонажами оппонентов даже при закрытом профиле.
Еще был добавлен сундук: главной его наградой стал облик летающего дракона для трона, приуроченный к празднованию китайского Нового года.
Новости