Баны читеров и новый трон — детали свежего патча Дота 2

Valve выпустила крупное обновление для Dota 2.

Dota 2. Фото Valve

Главным изменением патча стало обновление античит-системы, из-за которой тысячи геймеров получили VAC-бан для своих аккаунтов. Виной этому софт Overplus от русских хакеров, который позволял игрокам менять скины для персонажей, пользоваться услугами подписки Dota Plus без ее оплаты, а также следить за сигнатурными персонажами оппонентов даже при закрытом профиле.

Еще был добавлен сундук: главной его наградой стал облик летающего дракона для трона, приуроченный к празднованию китайского Нового года.