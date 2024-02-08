Шутер Helldivers 2 забрался в топ-4 Steam — почему игру стоит попробовать

Критики и игроки очень тепло приняли релиз Helldivers 2. Игра на четвертом месте по популярности в Steam.

Helldivers 2. Фото Arrowhead Game

Многие хвалят шутер и очень советуют попробовать его именно в кооперативе — вместе с другом игровой опыт получается куда веселее и интереснее. Также геймеры хвалят красивый визуал, отличные анимации и динамичный геймплей. Helldivers 2 пока что считают самой красивой игрой 2024 года.

Helldivers 2. Фото Arrowhead Game

Рекорд одновременного онлайна в игре — 55 тысяч человек, но не исключено, что он станет только больше ближе к выходным.