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8 февраля, 19:45

Шутер Helldivers 2 забрался в топ-4 Steam — почему игру стоит попробовать

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Helldivers 2.
Фото Arrowhead Game

Критики и игроки очень тепло приняли релиз Helldivers 2. Игра на четвертом месте по популярности в Steam.

Helldivers 2.
Фото Arrowhead Game

Многие хвалят шутер и очень советуют попробовать его именно в кооперативе — вместе с другом игровой опыт получается куда веселее и интереснее. Также геймеры хвалят красивый визуал, отличные анимации и динамичный геймплей. Helldivers 2 пока что считают самой красивой игрой 2024 года.

Helldivers 2.
Фото Arrowhead Game

Рекорд одновременного онлайна в игре — 55 тысяч человек, но не исключено, что он станет только больше ближе к выходным.

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