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Сегодня, 12:04

RuFire о вылете Outsiders: «Парни и так зашли далеко»

Роман Шишов
Корреспондент
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Известный скаут и игрок Алексей RuFire Бураков прокомментировал вылет Outsiders с PGL Major Antwerp 2022.

«Парни и так зашли далеко. В их ситуации и с такой движухой в команде и организации это неплохой результат», — цитирует Буракова Cybersport.metaratings.ru.

Напомним, ранее Outsiders (Virtus.pro) уступила G2 Esports со счётом 1-2 в рамках стадии Legends и завершила выступление на PGL Major Antwerp 2022, заняв 12-14 место. Мейджор проходит с 9 по 22 мая в Антверпене, Бельгия. 24 команды со всего мира разыгрывают призовой фонд в размере миллиона долларов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/rufire-o-vylete-outsiders-parni-i-tak-zasli-daleko-17922/
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