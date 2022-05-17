RuFire о вылете Outsiders: «Парни и так зашли далеко»

Известный скаут и игрок Алексей RuFire Бураков прокомментировал вылет Outsiders с PGL Major Antwerp 2022.

«Парни и так зашли далеко. В их ситуации и с такой движухой в команде и организации это неплохой результат», — цитирует Буракова Cybersport.metaratings.ru.

Напомним, ранее Outsiders (Virtus.pro) уступила G2 Esports со счётом 1-2 в рамках стадии Legends и завершила выступление на PGL Major Antwerp 2022, заняв 12-14 место. Мейджор проходит с 9 по 22 мая в Антверпене, Бельгия. 24 команды со всего мира разыгрывают призовой фонд в размере миллиона долларов.