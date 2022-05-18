Филиал Google в России намерен объявить о банкротстве

Филиал Google, ООО «Гугл» может сообщить о своем банкротстве, сообщает «Интерфакс».

Компания намерена обратиться в арбитражный суд с заявление о признании собственного банкротства.

На данный момент на компанию наложены штрафы на сумму более 7,2 миллиардов рублей, которые должны были быть выплачены до 19 марта.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев заявлял, что в стране не планируют закрывать видео-хостинг Youtube.