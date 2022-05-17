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Сегодня, 11:35

Российская порноактриса Luxury Girl будет стримить на Twitch

Читать «СЭ» в
Luxury Girl.
Фото Rivera

Российская порноактриса Полина Марченко, которая известна под псевдонимом Luxury Girl, будет проводить трансляции на Twitch. Об этом девушка сообщила в своем Telegram-канале.

Luxury Girl показала фото с приобретенным оборудованием для стримов.

«Готовлю стримерскую. Занимаюсь интересным и новым делом. Скоро ждите на Twitch», — написала Марченко.

Luxury Girl — 28-летняя российская порноактриса. Ее видеоролики на Pornhub посмотрели более полумиллиарда раз.

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