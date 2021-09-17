Стала известна десятка самых крутых игроков нового футбольного симулятора от EA Sports.

В конце сентября выходит новая версия FIFA 22. Любители футбольного симулятора в предвкушении, чтобы опробовать новый геймплей и познакомиться с обновленными рейтингами футболистов.

Рейтинги игроков составляются на основании аналитики скаутов FIFA. Они оценивают футболистов по ряду параметров и присваивают им числовые значения по разным игровым атрибутам — ускорение, короткие пасы, выносливость и другие.

«СЭ» составил список из 10 футболистов FIFA 22 с самыми высокими рейтингами, добавив в конце небольшой бонус.

10. Мануэль Нойер

Рейтинг: 90

Клуб: «Бавария»

Возраст: 35

Рейтинг немецкого голкипера поднялся на один пункт в сравнении с FIFA 21 (было 89). Нойер — один из двух вратарей в десятке лучших игроков новой версии футбольного симулятора.

Мануэль Нойер. Фото EA Sports

9. Н'Голо Канте

Рейтинг: 90

Клуб: «Челси»

Возраст: 30 лет

Обладатель трофея Лиги чемпионов-2021 в составе лондонской команды прибавил в рейтинге в два пункта (было в FIFA 21 — 88). Разработчики игры увеличили Канте показатели скорости, дриблинга и защиты, но понизили индекс физики и пасов.

Н'Голо Канте. Фото EA Sports

8. Харри Кейн

Рейтинг: 90

Клуб: «Тоттенхэм»

Возраст: 28 лет

Форвард сборной Англии получил апгрейд с 88 до 90. Кейн — первый представитель «Тоттенхэма» в топ-10 лучших игроков FIFA. А ведь летом он мог пополнить состав «Манчестер Сити»...

Харри Кейн. Фото EA Sports

7. Ян Облак

Рейтинг: 91

Клуб: «Атлетико»

Возраст: 28 лет

Облак сохранил статус лучшего вратаря в FIFA. EA Sports оставила без изменений главные показатели словенского футболиста. Голкипер «Атлетико» теперь является единственным игроком ла лиги в списке из 10 лучших FIFA 22.

Ян Облак. Фото EA Sports

6. Неймар

Рейтинг: 91

Клуб: «ПСЖ»

Возраст: 29 лет

Бразилец опустился на шестую строчку в сравнении с FIFA 21, при этом сохранив свой предыдущий рейтинг. Заметную прибавку в 4 пункта получила физика Неймара. Как тут не вспомнить обсуждения о лишнем весе у нападающего парижан.

Неймар. Фото EA Sports

5. Килиан Мбаппе

Рейтинг: 91

Клуб: «ПСЖ»

Возраст: 22 года

Мбаппе увеличил свой рейтинг на один пункт. Форвард «ПСЖ» получил еще более убийственную карточку для FIFA 22. Игрок французской сборной имеет показатель скорости — 97. Скорее всего, он будет одним из самых быстрых в футбольном симуляторе.

Килиан Мбаппе. Фото EA Sports

4. Кевин Де Брейне

Рейтинг: 91

Клуб: «Манчестер Сити»

Возраст: 30 лет

Хавбек «горожан» — второй представитель клуба-финалиста ЛЧ-2020/21 (первый — Канте). Рейтинг Де Брюйне за год не поменялся, но разработчики изменили исходную позицию бельгийца — центрального полузащитника (ранее он был ЦАП — центрально-атакующим).

Кевин Де Брейне. Фото EA Sports

3. Криштиану Роналду

Рейтинг: 91

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Возраст: 36 лет

Тройку лучших открывает португальский бомбардир, сменивший клуб в летнее окно. Роналду потерял в рейтинге один пункт и опустился на вторую строчку, пропустив вперед другого звездного форварда.

Криштиану Роналду. Фото EA Sports

2. Роберт Левандовски

Рейтинг: 92

Клуб: «Бавария»

Возраст: 33

Лучший игрок года по версии ряда статусных изданий поднялся на второе место в списке топ-10 лучших в FIFA 22. Левандовски получил +1 в рейтинге и обошел Роналду. Это выглядит заслуженно, учитывая 48 забитых мячей в минувшем сезоне.

Роберт Левандовски. Фото EA Sports

1. Лионель Месси

Рейтинг: 93

Клуб: «ПСЖ»

Возраст: 34 года

Капитан сборной Аргентины неизменно лидирует в этом списке с FIFA 20. Форвард провел очередной выдающийся сезон и внезапно сменил клубную прописку, покинув «Барселону». Основные игровые показатели Месси кардинально не поменялись, снизился только индекс защиты — с 38 до 34 пунктов.

Лионель Месси. Фото EA Sports

Бонус: Александр Мостовой

Рейтинг: 86

Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой занимает особое место в данном рейтинге (по нашему мнению). Его специальная карточка Heroes ла лиги будет доступна для игры в режиме Ultimate Team. Рейтинг составил 86 пунктов — почти самый лучший среди россиян, но уступает легендарному голкиперу Льву Яшину (91), который ранее был единственным русским среди «Кумиров» (Icons) в режиме FUT.

Александр Мостовой. Фото EA Sports

Рейтинги россиян, которые еще не завершили карьеру, мы узнаем в ближайшее время. Интересно, кто станет лучшим в этом году?