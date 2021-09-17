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Топ-10 лучших игроков FIFA 22. Самый крутой — не Роналду, и тут есть даже Мостовой

Сергей Баюшкин
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Сегодня, 11:00
Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски. Фото «СЭ» Мануэль Нойер. Фото EA Sports Н'Голо Канте. Фото EA Sports Харри Кейн. Фото EA Sports Ян Облак. Фото EA Sports Неймар. Фото EA Sports Килиан Мбаппе. Фото EA Sports Кевин Де Брейне. Фото EA Sports Криштиану Роналду. Фото EA Sports Роберт Левандовски. Фото EA Sports Лионель Месси. Фото EA Sports Александр Мостовой. Фото EA Sports
Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски. Фото «СЭ»
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Стала известна десятка самых крутых игроков нового футбольного симулятора от EA Sports.

В конце сентября выходит новая версия FIFA 22. Любители футбольного симулятора в предвкушении, чтобы опробовать новый геймплей и познакомиться с обновленными рейтингами футболистов.

Рейтинги игроков составляются на основании аналитики скаутов FIFA. Они оценивают футболистов по ряду параметров и присваивают им числовые значения по разным игровым атрибутам — ускорение, короткие пасы, выносливость и другие.

«СЭ» составил список из 10 футболистов FIFA 22 с самыми высокими рейтингами, добавив в конце небольшой бонус.

10. Мануэль Нойер

Рейтинг: 90
Клуб: «Бавария»
Возраст: 35

Рейтинг немецкого голкипера поднялся на один пункт в сравнении с FIFA 21 (было 89). Нойер — один из двух вратарей в десятке лучших игроков новой версии футбольного симулятора.

Мануэль Нойер. Фото EA Sports
Мануэль Нойер. Фото EA Sports

9. Н'Голо Канте

Рейтинг: 90
Клуб: «Челси»
Возраст: 30 лет

Обладатель трофея Лиги чемпионов-2021 в составе лондонской команды прибавил в рейтинге в два пункта (было в FIFA 21 — 88). Разработчики игры увеличили Канте показатели скорости, дриблинга и защиты, но понизили индекс физики и пасов.

Н'Голо Канте. Фото EA Sports
Н'Голо Канте. Фото EA Sports

8. Харри Кейн

Рейтинг: 90
Клуб: «Тоттенхэм»
Возраст: 28 лет

Форвард сборной Англии получил апгрейд с 88 до 90. Кейн — первый представитель «Тоттенхэма» в топ-10 лучших игроков FIFA. А ведь летом он мог пополнить состав «Манчестер Сити»...

Харри Кейн. Фото EA Sports
Харри Кейн. Фото EA Sports

7. Ян Облак

Рейтинг: 91
Клуб: «Атлетико»
Возраст: 28 лет

Облак сохранил статус лучшего вратаря в FIFA. EA Sports оставила без изменений главные показатели словенского футболиста. Голкипер «Атлетико» теперь является единственным игроком ла лиги в списке из 10 лучших FIFA 22.

Ян Облак. Фото EA Sports
Ян Облак. Фото EA Sports

6. Неймар

Рейтинг: 91
Клуб: «ПСЖ»
Возраст: 29 лет

Бразилец опустился на шестую строчку в сравнении с FIFA 21, при этом сохранив свой предыдущий рейтинг. Заметную прибавку в 4 пункта получила физика Неймара. Как тут не вспомнить обсуждения о лишнем весе у нападающего парижан.

Неймар. Фото EA Sports
Неймар. Фото EA Sports

5. Килиан Мбаппе

Рейтинг: 91
Клуб: «ПСЖ»
Возраст: 22 года

Мбаппе увеличил свой рейтинг на один пункт. Форвард «ПСЖ» получил еще более убийственную карточку для FIFA 22. Игрок французской сборной имеет показатель скорости — 97. Скорее всего, он будет одним из самых быстрых в футбольном симуляторе.

Килиан Мбаппе. Фото EA Sports
Килиан Мбаппе. Фото EA Sports

4. Кевин Де Брейне

Рейтинг: 91
Клуб: «Манчестер Сити»
Возраст: 30 лет

Хавбек «горожан» — второй представитель клуба-финалиста ЛЧ-2020/21 (первый — Канте). Рейтинг Де Брюйне за год не поменялся, но разработчики изменили исходную позицию бельгийца — центрального полузащитника (ранее он был ЦАП — центрально-атакующим).

Кевин Де Брейне. Фото EA Sports
Кевин Де Брейне. Фото EA Sports

3. Криштиану Роналду

Рейтинг: 91
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Возраст: 36 лет

Тройку лучших открывает португальский бомбардир, сменивший клуб в летнее окно. Роналду потерял в рейтинге один пункт и опустился на вторую строчку, пропустив вперед другого звездного форварда.

Криштиану Роналду. Фото EA Sports
Криштиану Роналду. Фото EA Sports

2. Роберт Левандовски

Рейтинг: 92
Клуб: «Бавария»
Возраст: 33

Лучший игрок года по версии ряда статусных изданий поднялся на второе место в списке топ-10 лучших в FIFA 22. Левандовски получил +1 в рейтинге и обошел Роналду. Это выглядит заслуженно, учитывая 48 забитых мячей в минувшем сезоне.

Роберт Левандовски. Фото EA Sports
Роберт Левандовски. Фото EA Sports

1. Лионель Месси

Рейтинг: 93
Клуб: «ПСЖ»
Возраст: 34 года

Капитан сборной Аргентины неизменно лидирует в этом списке с FIFA 20. Форвард провел очередной выдающийся сезон и внезапно сменил клубную прописку, покинув «Барселону». Основные игровые показатели Месси кардинально не поменялись, снизился только индекс защиты — с 38 до 34 пунктов.

Лионель Месси. Фото EA Sports
Лионель Месси. Фото EA Sports

Бонус: Александр Мостовой

Рейтинг: 86

Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой занимает особое место в данном рейтинге (по нашему мнению). Его специальная карточка Heroes ла лиги будет доступна для игры в режиме Ultimate Team. Рейтинг составил 86 пунктов — почти самый лучший среди россиян, но уступает легендарному голкиперу Льву Яшину (91), который ранее был единственным русским среди «Кумиров» (Icons) в режиме FUT.

Александр Мостовой. Фото EA Sports
Александр Мостовой. Фото EA Sports

Рейтинги россиян, которые еще не завершили карьеру, мы узнаем в ближайшее время. Интересно, кто станет лучшим в этом году?

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