Неймар ответил критикам и показал свои фото без футболки

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар опубликовал в Instagram фотографии с тренировки национальной команды перед матчем отбора ЧМ-2022 против Аргентины.

29-летний футболист показал оголенный торс, тем самым ответив фанатам на претензии по поводу лишнего веса.

Напомним, что после матча против Чили (1:0) болельщики обвинили Неймара в том, что он располнел. Позже нападающий заявил, что просто выбрал футболку большого размера.