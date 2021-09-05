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Неймар ответил критикам и показал свои фото без футболки

16:44
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар опубликовал в Instagram фотографии с тренировки национальной команды перед матчем отбора ЧМ-2022 против Аргентины.

29-летний футболист показал оголенный торс, тем самым ответив фанатам на претензии по поводу лишнего веса.

Напомним, что после матча против Чили (1:0) болельщики обвинили Неймара в том, что он располнел. Позже нападающий заявил, что просто выбрал футболку большого размера.

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