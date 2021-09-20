В главном футбольном симуляторе года будет представлено три команды из чемпионата России.

Первый вопрос у тех, кто не следит за новостями из FIFA: где в этом рейтинге футболисты «Зенита», «Краснодара», «Рубина» и так далее? Эти клубы не появятся в FIFA 22. Все потому, что у РПЛ эксклюзивный контракт с другой компанией — Konami, которая причастна к созданию футсимулятора PES (Pro Evolution Soccer). В связи с чем в новой версии FIFA остались только «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА.

После выхода топ-10 лучших игроков FIFA «СЭ» собрал десятку самых скилловых футболистов РПЛ. Более подробно — читайте дальше.

10. Георгий Джикия

Рейтинг: 77

Клуб: «Спартак»

Возраст: 27 лет

Капитан красно-белых открывает топ-10. С большой долей вероятности Джикия продолжит носить титул быстрейшего центрального защитника из России. Общий рейтинг игрока не изменился, но показатель скорости немного уменьшился — с 82 (FIFA 21) до 80 (FIFA 22).

Георгий Джикия.

9. Зе Луиш

Рейтинг: 77

Клуб: «Локомотив»

Возраст: 30 лет

Форвард железнодорожников также сохранил свой прошлогодний рейтинг. Основные характеристики кабо-вердианского футболиста остались без измнений. В FIFA 21 у нападающего было по 4 звезды на слабой ноге и финтах (что достаточно круто по меркам игры). Сколько будет сейчас, пока неизвестно.

8. Пабло

Рейтинг: 77

Клуб: «Локомотив»

Возраст: 30 лет

Бразильский защитник получил даунгрейд (понижение) своего рейтинга на один пункт: было 78 (FIFA 21), стало 77. Обращает на себя внимание низкий показатель скорости, ударов и пасов.

Зе Луиш, Пабло и Гильерме.

7. Гильерме

Рейтинг: 77

Клуб: «Локомотив»

Возраст: 35 лет

Вратарь сборной России также потерял в рейтинге один пункт — с 78 (FIFA 21) до 77. После ухода Крыховяка и завершения карьеры Чорлуки Гильерме стал одним из лучших игроков «Локо» в новой FIFA 22.

6. Виктор Мозес

Рейтинг: 78

Клуб: «Спартак»

Возраст: 30 лет

Нигерийский вингер сохранил рейтинг FIFA 21. После успешного выступления в составе «Спартака» в предыдущем сезоне показатель защиты Мозеса упал с 73 до 70 пунктов.

Виктор Мозес.

5. Самюэль Жиго

Рейтинг: 78

Клуб: «Спартак»

Возраст: 27 лет

Французский футболист алжирского происхождения, возможно, проводит свой последний сезон в РПЛ. Летом он был близок к переезду в Италию, но принял решение остаться в «Спартаке». Рейтинг Жиго не поменялся. Он продолжает оставаться одним из топовейших игроков обороны РПЛ.

Самюэль Жиго.

4. Роман Зобнин

Рейтинг: 78

Клуб: «Спартак»

Возраст: 27 лет

Карточка хавбека сборной России не получила улучшений. Основная позиция Зобнина в FIFA 22 — центральный опорный полузащитник. У него 4 звезды на финтах и высокие уровни атаки/защиты.

Роман Зобнин.

3. Квинси Промес

Рейтинг: 80

Клуб: «Спартак»

Возраст: 29 лет

На третьей строчке расположился Промес, чьего приезда в феврале ждал каждый болельщик «Спартака». Общий рейтинг нидерландца в FIFA 22 упал с 82 (FIFA 21) до 80. Отдельная грустная новость — на финтах больше нет 5 звезд, теперь их 4. Несмотря на это, карточка Промеса наверняка останется играбельной даже с учетом негативных изменений его показателей.

Квинси Промес.

2. Игорь Акинфеев

Рейтинг: 80

Клуб: ЦСКА

Возраст: 35 лет

На втором месте расположился капитан красно-синих и лучший российский вратарь современности. Бывший вратарь сборной России пятый год подряд сохраняет свой общий рейтинг. Скорее всего, это связано с уверенной игрой Акинфеева, который с годами продолжает сохранять стабильность и мастерство.

Игорь Акинфеев.

1. Марио Фернандес

Рейтинг: 82

Клуб: ЦСКА

Возраст: 31 год

Лучшим в РПЛ снова становится Марио Фернандес. Недавно он завершил карьеру в сборной России и отпраздновал свой 31-й день рождения. Рейтинг и основные показатели футболиста остались без изменений, но поменялся уровень игры в защите — теперь он стал низким (в FIFA 21 — средний).