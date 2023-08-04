Как FIFA 24 превратилась в EA Sports FC 24

Electronic Arts и FIFA станут конкурентами? В видеоиграх про футбол грядет революция.

Еще в мае прошлого года EA Sports повергла фанатов футбольного симулятора FIFA в небольшой шок, объявив о намерении сменить название игры. Естественно, не по своей воле. Все свелось к деньгам.

Почему FIFA 24 превратилась в EA Sports FC 24

Согласно информации журналистов New York Times, международная футбольная федерация FIFA потребовала увеличить лицензионный сбор вдвое. Разработчиков просто поставили перед фактом: либо вы даете нам $ 150 млн, либо мы идем разными дорогами. Electronic Arts выбрала второй вариант.

Разработчики симулятора уже давно планировали уйти от FIFA, засомневавшись в целесообразности такой лицензии. «По сути, то, что мы получаем от FIFA, за исключением чемпионата мира, — это четыре буквы на лицевой стороне диска», — именно так рассуждали в Electronic Arts. И понять издателя можно: права на отдельно взятые лиги EA все равно приходилось докупать отдельно.

Фото Electronic Arts / EA Sports FC 24

Каким будет футбольный симулятор от EA в обозримом будущем

На протяжении 20 лет Electronic Arts придерживалась примерно одной стратегии, а в последние годы и вовсе скатилась до минимальных изменений в гейм-плее и выкачиваний денег из игроков через микротранзакции. Вероятно, именно сейчас идеальное время, чтобы начать все с чистого листа.

Теперь на одном лишь имени прокатиться не удастся. Если FIFA на обложке продавала себя сама, то название игры EA FC (надеемся, что это лишь временное название) вызовет среди новичков переполох. А, мол, что это такое?

Разрыв связей с FIFA знаменует собой не смерть футбольной франшизы, а новое начало. Именно так считает сама Electronic Arts, поставив перед собой цель расширить охват при помощи большего числа футбольных лицензий.

Фото Electronic Arts / EA Sports FC 24

Недавно издательство приобрело эксклюзивные права на полноценное копирование премьер-лиги, ла лиги и Лиги чемпионов УЕФА в новой игре. А значит, симулятор с новым названием точно не постигнет участь Pro Evolution Soccer, где настоящие лиги и клубы перемешивались с ненастоящими.

EA планирует задействовать более 300 новых лицензионных партнеров. Как это будет реализовано на деле — нам лишь предстоит узнать. Но издатель уверен, что Sports FC станет единственным местом, где фанаты футбола смогут поиграть реальными игроками на культовых чемпионатах.

FIFA продолжит существовать, но в рамках отдельной от EA игры

Футбольные чиновники отреагировали на отказ Electronic Arts соответствующим образом и мириться с уходом разработчиков не стали. По словам президента организации Джанни Инфантино, в FIFA планируют создать свой симулятор, но от сторонних разработчиков, став конкурентом Electronic Arts.

Фото Electronic Arts / EA Sports FC 24

«Новая игра FIFA — FIFA 25, 26, 27 и так далее — всегда будет лучшей игрой для девочек или мальчиков, новости об этом появятся очень скоро», — заявил функционер. С тех пор прошло больше года, а футбольный симулятор от футбольной организации представлен так и не был. Либо чиновник лукавил, либо в FIFA не торопятся с решением. Допустим, если чиновникам удастся как-то договориться с той же 2K, то обычные геймеры от этого только выиграют.

Рынок футбольных игр может получить двух сильных конкурентов

В этом случае мы получим двух конкурентов с разной философией. В течение многих лет FIFA и Pro Evolution Soccer были единственными в мире популярными играми про футбол. Теперь первая решилась отделиться от FIFA и грезит поменять концепцию, а вторая целенаправленно ушла на условно-бесплатную модель распространения с упором на мобильный гейминг.

Сомнений в том, что EA Sports FC сможет успешно существовать и развиваться за пределами бренда FIFA, практически нет. Но если та же FIFA осуществит свои планы и найдет того, кто сможет создать хороший продукт про футбол, то мы увидим сразу несколько футбольных симуляторов хорошего качества. У игроков появится как минимум выбор, которого не было уже давно.

Фото PES 23 / Konami

Но с другой стороны, EA не позволила Konami съесть себя, позволит ли FIFA это сделать? Для этого Electronic Arts придется пересмотреть свои взгляды и представить что-то совершенно новое и революционное.

В то же время FIFA нужно поубавить свои аппетиты. Если не удалось договориться с таким именитым издателем, как EA, то с другими студиями разговор будет еще короче. За сотни миллионов футбольная организация должна предлагать что-то больше, чем просто четыре буквы на диске.

Что нового будет в EA Sports FC 24

А пока все громкие слова Electronic Arts о том, что они будут меняться и развиваться, не сходятся с делом. Чисто визуально при первом же взгляде EA FC 24 — это улучшенная версия FIFA 23. Видимо, пока FIFA что-то там решает и планирует, так и будет. Как известно, нет конкуренции — нет развития.

Как обычно, на словах изменений достаточно, а вот на деле... Геймплейные ролики пока не раскрывают всей сути игрового процесса. EA Sports FC 24 даже в плане картинки и физики недалеко ушла от FIFA 23.

Да, изменили какие-то анимации, поменяли информационное табло и меню, переработали подкаты, добавили празднования, новые финты, ускорения. Но ничего кардинально нового пока не представили. И не представят, если на горизонте так и не появится достойный соперник в лице кого-либо.

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Будет ли это FIFA — вопрос остается открытым. А пока те фанаты футбольных игр, кто играл в FIFA 23, будут играть и в EA FC 24. Выбора особого нет: только потому, что у такой великой игры, как футбол, нет достойных игр, кроме одной серии. Для таких игроков кроме названия ничего не поменяется. Если бы эта игра называлась FIFA 24, то она наверняка бы выглядела сейчас так же.

Фото Electronic Arts / EA Sports FC 24

И это грустно. Если в сообществе любителей футбольных игр и произойдет революция, то не сегодня и не сейчас. Инфантино же говорил про FIFA 25, 26, 27... А про FIFA 24 ничего сказано не было. В противном случае Electronic Arts так и останется монополистом и будет продолжать заваливать игроков лутбоксами, несмотря на недовольство последних. Издатель даже не удосужился подумать над интересным названием игры и выбрал самое непримечательное. А зачем что-то изобретать и придумывать, если кроме тебя нет никого?