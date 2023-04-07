Представлен логотип продолжения футбольного симулятора FIFA 23: «Новая эра начинается в июле»

Компания EA Sports выступила с обращением к фанатам серии футбольных симуляторов FIFA и показала логотип продолжения игры.

«Хочу начать со слов благодарности этому невероятному сообществу, насчитывающему более 150 миллионов фанатов, за помощь в создании крупнейшей в мире футбольной развлекательной платформы — EA Sports FIFA. После почти 30 лет создания определяющих жанр интерактивных футбольных игр мы скоро начнем новую захватывающую эру.

В следующем году EA Sports FC станет будущим футбола. Вместе с нашими более чем 300 лицензионными партнерами по всему миру мы готовы вывести глобальный футбольный опыт на новый уровень. Все, что вам нравится в наших играх, станет частью нового проекта — те же потрясающие впечатления, режимы игры, лиги, турниры, клубы и спортсмены. Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs и VOLTA Football — все это будет там. Наш уникальный лицензионный портфель из более чем 19 тысяч игроков, более 700 команд, более 100 стадионов и 30 лиг, в который мы инвестировали на протяжении десятилетий, по-прежнему будет существовать, и только в EA Sports FC. Мы существуем, чтобы создавать будущее футбольных фанатов — виртуальных или реальных, цифровых или физических, это все футбол. Спасибо за вашу постоянную поддержку», — говорится в сообщении на сайте компании.

Больше подробностей о продолжении самой популярной серии футбольных симуляторов появится в июле 2023 года.