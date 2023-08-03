Как покупать игры на PS4 и PS5 через Турцию и другие страны

Впрочем, не все так плохо, как кажется.

Весной 2022 года российским игрокам обрубили возможность приобретать игры в PS Store. И старые игры, и новые стали недоступны для покупки с российских банковских карт. Но игроки — люди умные, так что способ, как покупать игры в России на PlayStation 4 и PlayStation 5, был найден быстро.

Игры в турецком PS Store подорожали в конце июля в 2 раза

Многие стали создавать турецкие аккаунты через VPN и пополнять их через специальное приложение Oldubil. Такой способ есть и сейчас, но с тех пор игры в Турции ощутимо подорожали. Ощутимо — это более чем в два раза. Так стоит ли до сих пор полагаться на турецкие цены или есть резон посмотреть на другие регионы? Попытались разобраться в сложившейся ситуации.

Фото gameinformer.com

Вот в качестве примера: возьмем сравнительно свежий ремейк Resident Evil 4. Раньше игра стоила 849 лир, а теперь стоит 1 599 лир. В переводе на рубли цена поднялась с 2 900 рублей до 5 500 рублей. И так со многими играми в Турции.

Или же взять Atomic Heart. Игра от российских разработчиков, а цены вообще не российские. До подорожания она стоила 1 200 лир, а теперь продается в турецком PSN за 2 199 лир. Цена взлетела с 4 000 рублей до 7 500 рублей.

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Причем подорожали не только игры. В конце июля комиссия за пополнение кошелька через сервис Oldubil на турецкий аккаунт взлетела аж до 10%. Получается, что теперь турецкий регион не отличается от остальных выгодой?

Не совсем так. В качестве хорошей альтернативы Oldubil есть сервис Ininal — комиссия там меньше на целых 7%. Кроме того, предзаказы в Турции до сих пор стоят дешевле, чем в других регионах. Вполне вероятно, что со временем цена повысится и на них, но пока предзаказать еще не вышедшие игры можно на 1500-2000 рублей дешевле, чем в других регионах. Во-вторых, годовая подписка PS Plus Essential в Турции на несколько тысяч дешевле, чем в той же Польше.

Так стоит ли переходить с Турции на другой регион?

Если вы уже крепко осели в турецком регионе, то пока в переходе на другой регион большой необходимости нет. Польша, Великобритания и Аргентина — не дешевле, поверьте. Вы можете не покупать по одной игре, так как будет дорого, а обзавестись, например, турецкой подпиской PS Plus Essential на несколько лет, так как велика вероятность повышения цен и на нее. Сидите, ждите больших распродаж и скупайте интересующие вас игры по хорошим скидкам. А скидки на распродажах в турецком PS Store действительно щедрые.

Выгодно ли регистрировать аккаунт в Польше?

Другой вариант — посмотреть в сторону Польши. В Турции, как известно, далеко не все игры переведены на русский язык, а в Польше как раз наоборот — почти все большие релизы идут с российской локализацией.

Во-вторых, пополнять польские аккаунты проще, чем турецкие. Для этого понадобится только зарегистрированный аккаунт в Польше через VPN и карты пополнения PSN, которые можно приобрести на маркетплейсах. Карта на 140 злотых (3 200 рублей) стоит на маркетплейсах чуть более $ 30.

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Третий вариант — перейти на физические копии дисков, если ваша консоль оснащается дисководом. Та же «Хогвартс. Наследие» продается в турецком PSN за 719 лир (с учетом скидки в 100 лир) или 2 500 рублей. А на «Авито» диск с данной игрой можно сейчас купить в среднем за 3 000 рублей. Или возьмем Diablo 4: в турецком PSN игра на PS4 и PS5 стоит 1 443 лир, это около 5 000 рублей, а на «Авито» физический диск выйдет дороже в среднем на 1 000 рублей.

Как зарегистрировать аккаунт на PS4 и PS5 в другой стране

Вы новичок и не знаете, как зарегистрировать новый аккаунт PS Store в Аргентине, Польше, Турции, Великобритании или США?

В первую очередь включите VPN той страны, аккаунт которой хотите получить. После подключения к VPN перейдите на официальный сайт PS Store. Для регистрации нового аккаунта нажмите «Sign In».

Зарегистрируйтесь, указав выбранную вами страну и язык. Далее введите реально существующий адрес в выбранной стране и после завершения процедуры регистрации войдите в зарегистрированный аккаунт с консоли.

Как покупать игры через Турцию на PS4 и PS5

Пополнять турецкий аккаунт можно разными способами. Как вариант, обратиться к посредникам через интернет-площадки. Тогда за небольшую в целом наценку продавец оплатит вам игры с местной карты. Только этот способ — рискованный. Большой шанс нарваться на мошенников и потерять деньги.

Второй способ (мы его уже озвучивали выше) — приобрести карты оплаты PSN через те же интернет-площадки. В этом случае переплата будет уже существенной, но шанс нарваться на мошенников поменьше. При этом турецкие карты оплаты встречаются намного реже, чем польские и английские.

Фото playstation.com

Третий способ — купить карты оплаты PSN через сертифицированные магазины типа М.Видео или DNS. Безопасно — это да, но переплата будет еще выше.

Четвертый способ — пополнить кошелек на турецком аккаунте через специальные приложения Oldubil или Ininal. Потребуется немного (а может, и много) терпения и времени. Зато вы сможете пополнить свой кошелек на определенные суммы. Ведь в картах оплаты PSN только фиксированные цены.

Советуем посмотреть данное руководство по пополнению кошелька через Oldubil. Блогерша объяснила все понятно и доходчиво. Способ реально сложный — если все расписывать, то есть шанс что-то пропустить.

Какой регион выбрать — дело сугубо ваше. Но с конца июля Турция стала не таким привлекательным местом для покупки игр, как раньше. Да и не во всех играх, купленных в Турции, есть русский. Не забывайте это при выборе региона.