В новой части PES появится MLS
Компания Konami объявила о подписании партнерского соглашения с профсоюзом игроком MLS, главной футбольной лиги США и Канады.
Таким образом, в новом футбольном симуляторе eFootball, который является продолжением серии PES, будут лицензированы футболисты из североамериканской лиги.
На данный момент неизвестно, получат ли лицензии какие-то конкретные клубы MLS или вся лига. По предварительным данным, лига и большинство клубов будут без лицензий, а игроки в них будут все реалистичные.
На YouTube-канале футбольного симулятора был выпущен видеоролик, в котором был показан процесс создания виртуальных копий ведущих игроков MLS.
Релиз eFootball (PES 2022) состоится в начале осени этого года. Однако игра будет выходить частями. Особенностью футсима будет кроссплатформенность — игроки консолей, ПК и смартфонов смогут играть друг против друга без ограничений.
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