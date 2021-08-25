В новой части PES появится MLS

Компания Konami объявила о подписании партнерского соглашения с профсоюзом игроком MLS, главной футбольной лиги США и Канады.

Таким образом, в новом футбольном симуляторе eFootball, который является продолжением серии PES, будут лицензированы футболисты из североамериканской лиги.

На данный момент неизвестно, получат ли лицензии какие-то конкретные клубы MLS или вся лига. По предварительным данным, лига и большинство клубов будут без лицензий, а игроки в них будут все реалистичные.

На YouTube-канале футбольного симулятора был выпущен видеоролик, в котором был показан процесс создания виртуальных копий ведущих игроков MLS.