Киберспорт
Киберфутбол
Новости Статьи DOTA CS:GO League of Legends
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Анонсирован новый футбольный симулятор UFL

01:15

В среду, 25 августа, был анонсирован новый футбольный симулятор, который обещает обойти популярные серии FIFA и PES. Игра будет бесплатной и выйдет на консолях нового поколения.

«FAIR TO PLAYUFL — это глобальная футбольная онлайн-лига, в которой важны только ваши навыки. Присоединяйтесь сегодня к революции, навсегда изменившей мир футбольных симуляторов», — говорится на официальном сайте игры.

Разработчки UFL уже подписали контракт с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В игре появятся реалистичные клубы, более 5000 реальных игроков.

Первым партнером UFL среди клубом стал английский «Вест Хэм». В Twitter игры уже были показаны скриншоты стадиона команды.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Пенсионерам разъяснили порядок получения единовременной выплаты
Тело умершего три года назад мужчины нашли в квартире в центре Москвы
Подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой отказался от полиграфа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд