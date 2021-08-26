Анонсирован новый футбольный симулятор UFL

В среду, 25 августа, был анонсирован новый футбольный симулятор, который обещает обойти популярные серии FIFA и PES. Игра будет бесплатной и выйдет на консолях нового поколения.

«FAIR TO PLAYUFL — это глобальная футбольная онлайн-лига, в которой важны только ваши навыки. Присоединяйтесь сегодня к революции, навсегда изменившей мир футбольных симуляторов», — говорится на официальном сайте игры.

Official trailer for UFL



pic.twitter.com/otdQciFic6 — UFL News (@UFL_Strikerz) August 25, 2021

Разработчки UFL уже подписали контракт с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro). В игре появятся реалистичные клубы, более 5000 реальных игроков.

Первым партнером UFL среди клубом стал английский «Вест Хэм». В Twitter игры уже были показаны скриншоты стадиона команды.