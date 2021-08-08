FIFA 22 подтвердила появление карточки Александра Мостового в игре: «Царь»
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой появится в новой версии FIFA 22. Об этом сообщает пресс-служба разработчиков симулятора EA Sports.
Карточка Мостового будет доступна для игры в режиме FUT Heroes. Его рейтинг составил 86 пунктов.
«Один из выдающихся плеймейкеров континента. Александр Мостовой появится в FUT Heroes. Он будет доступен в FIFA 22», — говорится в заявлении EA Sports в Twitter.
«The Tzar», — написано на обложке постера с Мостовым.
До FIFA 21 единственным российским футболистом среди «Кумиров» (Icons) в режиме FUT был вратарь Лев Яшин. FIFA 22 выйдет осенью. На ее обложку попал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Он выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Сельту», «Алавес» и другие клубы.
One of the continent's premier playmaking talents ??? Aleksandr Mostovoi arrives in #FUT Heroes. Available in #FIFA22: https://t.co/Wf7VHFlYj0 pic.twitter.com/pUyvS7XXaY— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 8, 2021
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