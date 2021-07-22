Месси и Иньеста презентовали PES 2022

Компания Konami представила первый трейлер нового футбольного симулятора eFootball, который является продолжением серии PES. В ролике приняли участие известные футболисты Лионель Месси, Андрес Иньеста и Жерар Пике.

«Мы вышли за рамки всей серии PES и попали в новый мир виртуального футбола. Чтобы отметить начало новой эры, было решено переименовать наш любимый бренд PES в eFootball Мы очень надеемся, что вам понравится наш новый футбольный контент, который предлагается в играх eFootball», — говорится в пресс-релизе Konami.

На видео показаны кадры геймплея нового футсима, а также процесс создания анимаций игроков с использованием реальных футболистов «Барселоны», которая является партнером серии PES.

Также в трейлере был представлен график выхода обновлений игры, которая будет распространяться по системе «Free to play» (играй бесплатно, но для получения определенных преимуществ потребуется донат).

Главным новшеством станет новый игровой движок и кросс-платформенная игра между пользователями консолей, ПК и мобильных устройств. Окончательная версия будет зимой 2022 года.